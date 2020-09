Zipline-Park und Märliwelt am Kronberg nun eröffnet

So sieht die neue Erlebniswelt am Kronberg aus

Eineinhalb Kilometer lang und bis zu elf Meter hoch – Der neue Zipline-Park am Kronberg ist nichts für schwache Nerven. Seit zwei Wochen ist der Park sowie eine Märliwelt eröffnet, seit Mittwoch nun aber ganz offiziell. Im kleinen Rahmen wurde die Eröffnung gefeiert.

Während des Lockdowns gebaut

«Ein solches Projekt in so kurzer Zeit umzusetzen, war eine grosse Herausforderung», sagte Thomas Bischofberger, Verwaltungsratspräsident der Luftseilbahn Jakobsbad-Kronberg AG an der Feier, wie das St.Galler Tagblatt schreibt. Die neue «Erlebniswelt im Tal» wurde während des Lockdowns gebaut, nachdem der Sturm Vaia vor knapp zwei Jahren den früheren Seilpark komplett zerstörte. «Wir wollten den damaligen Seilpark nicht einfach ersetzen, sondern einen Schritt weitergehen», sagte Bischofberger Ende Juli zu FM1Today.