Zugelaufener Welpe «Danger» hat ein neues Zuhause gefunden

Der junge Hund ist seit seiner Ankunft einer Mitarbeiterin besonders ans Herz gewachsen. Sie taufte den Welpen auf den Namen «Danger» und kümmerte sich um ihn. «Er heisst ‹Danger›, ist aber gar nicht gefährlich», so Renate Aegerter, Inhaberin des Tierheims, gegenüber FM1Today. Danger sei von Anfang an sehr zutraulich und gar nicht ängstlich gewesen. «Verspielt und neugierig, wie es ein so junger Hund normalerweise auch ist.» Er habe die Mitarbeiterin von Anfang an als Rudelführerin akzeptiert.

Der Besitzer hat dank der Berichterstattung von FM1Today erfahren, wo sich sein Welpe aufhält und konnte sich beim Tierheim melden. Er habe nicht gewusst, wo er nach dem Hund suchen solle, so Aegerter. Danger sei ein Bauernhofhund und nicht der einzige Welpe. Deshalb habe der Besitzer das junge Tier der Mitarbeiterin überlassen, die sich in Danger verliebt hatte. Mittlerweile ist der Welpe nicht mehr im Tierheim. Er braucht aufgrund seines Alters jedoch noch Rundumbetreuung und muss alle paar Stunden nach draussen.

(gbo)