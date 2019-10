Zwei Lenker provozieren sich und bauen Unfall

Am Mittwochnachmittag fuhr ein 39-Jähriger in Herisau hinter dem Auto einer 26-jährigen Frau her. Dabei dürften sich die beiden so provoziert haben, dass es zur Kollision kam. Die ausgerückte Polizeipatrouille stellte beim 39-Jährigen Alkoholsymptome fest. Ihm wurde der Führerausweis entzogen.

Während der Unfallaufnahme kam raus, dass die Personen in einem persönlichen Verhältnis stehen. Aufgrund der Situation wurden polizeiliche Massnahmen wegen Häuslicher Gewalt ergriffen. Es wurde gegen den Mann eine Wegweisung, ein Annäherungs- und ein Kontaktaufnahmeverbot verfügt.