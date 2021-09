Während die Hausbewohner geschlafen haben, ist es in der Nacht auf Freitag in Herisau zu einem Einschleichediebstahl in ein Einfamilienhaus gekommen. Die beiden Täter flüchteten, konnten aber später von der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden verhaftet werden.

Die Bewohner erwachten während des Einbruchs. (Symbolbild) © Getty Images