Der Arbeiter fuhr am Montag um 15.45 Uhr mit einem Muldenkipper entlang des rechten Rheindammes in Richtung Bodensee. Bei Rheinkilometer 91 entdeckte er seeseitig, rund drei Meter vom Ufer entfernt, eine leblose Person im Wasser treibend – und alarmierte die Polizei, wie die Seepolizeiinspektion Hard am Dienstag mitteilt.

Der männliche Leichnam wurde von der Wasserrettung mit Unterstützung der Polizei geborgen. Die Todesursache ist unklar. Eine Obduktion wurde angeordnet.

