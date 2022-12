Arboner Tankstellenräuber muss die Schweiz verlassen

Der Raubüberfall, wegen dem sich ein 20-Jähriger Eritreer nun vor dem Bezirksgericht Arbon verantworten muss, ist bereits über ein Jahr her: Damals überfiel er den Tankstellen-Shop an der St.Gallerstrasse in Arbon. Die Strafe: Zweieinhalb Jahre Gefängnis, davon ein Jahr unbedingt. Ausserdem erwartet den jungen Eritreer nach seiner Haftstrafe ein Landesverweis.

Davon wollte das Gericht nicht absehen, auch wenn laut der Verteidigung des Angeklagten möglicherweise Schlimmes droht, wenn der 20-Jährige Sohn eines Deserteurs nach Eritrea zurückkehrt. «Wir haben keinen Grund, anders zu entscheiden. Raub ist nicht leicht einzustufen», begründete das Gericht laut dem St.Galler Tagblatt.

(red.)