Auf der Autobahn A1 in St.Gallen blieben gleich vier Lastwagen aufgrund der Strassenverhältnisse stecken. Einer blockierte die Ausfahrt St.Gallen-Winkeln und musste abgeschleppt werden. Zwei andere konnten bei der Ausfahrt Abtwil ihre Fahrt nach dem montieren der Schneekette selbstständig fortsetzen, wie die Kantonspolizei mitteilt.

Dem Dritten an der gleichen Örtlichkeit kam die zufällig vorbeifahrende Schweizer Armee zur Hilfe und schleppte ihn mit ihrem Radschützenpanzer (Piranha) ab.

In Gossau ereignete sich ein Selbstunfall wobei sich die Autofahrerin leicht verletzte. Bei Selbstunfällen in Au, St.Gallen, Salez und Nesslau entstand jeweils Sachschaden. In Wattwil musste ein Lastwagen seine Fahrt unterbrechen, weil er mit den montierten Sommerreifen nicht mehr weiter kam.