In gut drei Wochen wird in der Schweiz gewählt, die Wahlunterlagen mit den Listen werden derzeit von der Post zugestellt. Allerdings sind einige davon fehlerhaft. Im Kanton Graubünden fehlen ganze Seiten oder die Wahlunterlagen sind teilweise abgeschnitten. In St.Gallen fehlen einzelne Listen, andere sind dafür doppelt vorhanden (FM1Today berichtete).

Nach Graubünden (25 bis 50 fehlerhafte Wahlbüchlein) und St.Gallen (13 bis 100) ist nun auch der Kanton Thurgau betroffen.

«Das ist eine Schweinerei»

«Das ist eine Schweinerei», sagt der Thurgauer GLP-Kantonsrat Ueli Fisch auf Anfrage von FM1Today. Bei den Wahlunterlagen eines befreundeten Paares würden zweimal GLP-Listen fehlen. «Es ist von einer sehr knappen Wahl auszugehen. Wenn in jedem Fall die Wahlunterlagen der GLP fehlen, könnte das einen Einfluss haben», so Fisch.