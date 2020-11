Wegen der momentanen Corona-Situation wird in der Ostschweiz Weihnachtsmarkt um Weihnachtsmarkt abgesagt. Nur noch einige wenige finden statt. Wir haben dir für die Adventszeit ein Alternativprogramm zusammengestellt.

Adventsweg Wattwil Am 29. November öffnet der Adventsweg in Wattwil. Quartiere und Vereine haben an verschiedenen Orten im Dorf eine Präsentation vorbereitet. Die Besucherinnen und Besucher können diese ablaufen und mit der App Actionbound Rätsel lösen. Adventszauber im Städtli Sargans Jeden Adventssonntag lädt das Sarganser Städtli zum gemütlichen Weihnachtsbummel ein. Das Städtli wird beleuchtet und für die Gäste gibt es Glühwein, Kafi Luz oder Schümli Pflümli, Suppe und so weiter. Der Anlass findet im Freien statt. Laternliweg Schwägalp Romantisch, das ist der Laternliweg Schwägalp. Sobald es eindunkelt, wird er beleuchtet. Seit Mitte November ist der Laternliweg Donnerstag-, Freitag- und Samstagabend geöffnet. Über Weihnachten und Neujahr sogar jeden Abend. Winterzauber Romanshorn Wintermärchen statt rohe Hafenplattform. Die Schweizerische Bodensee-Schifffahrt und das Restaurant Hafen schmücken die Hafenplattform mit Lichtern, Tannen und Weihnachts-Deko. Für die Gäste stehen ausserdem heisse Getränke, Wintersnacks oder Gerstensuppe bereit. Das Ganze findet bis Januar 2021 statt.

Weihnachtsrundgang St.Gallen Wieso trägt der Weihnachtsmann einen roten Mantel und was bedeutet eigentlich das Wort Advent? Beim Weihnachtsrundgang durch die Altstadt erzählt eine Führerin über die Weihnachtszeit in St.Gallen und klärt diese Fragen. Lichterglanz Bad Ragaz An 11 Standorten in Bad Ragaz erleuchten ab dem 28. November weihnachtliche Lichter. Hausfassaden, Brunnen und Bäume werden mit Lichterketten verziert und entführen Besucher und Einheimische in eine Zauberwelt. Der Lichterglanz ist täglich bis am 6. Januar geöffnet.

Häuser und Bäume - in Bad Ragaz leuchtet alles. © Foto Fetzer

Adventsfenster Jeden Tag ein bisschen näher an Weihnachten: Die Adventsfenster gibt es seit Jahren in fast jedem Dorf in der Region. Private schmücken ein Fenster und jeden Tag «öffnet» ein neues. Eine wunderbare Idee für einen Spaziergang mit den Liebsten. Abgespeckte Weihnachtsmärkte Weihnachtsmärkte sind dieses Jahr zwar erlaubt, aber nur mit Schutzkonzept. Deshalb finden in der Ostschweiz nur wenige statt und wenn, dann «Light»-Versionen. Einen Überblick über alle Weihnachtsmärkte, die dieses Jahr stattfinden, findest du auf unserer Karte.