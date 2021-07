Der Bauernhof-Brunch am 1. August, auch bekannt als «Buurezmorge», gehört zur Tradition. Rund 200 Schweizer Bauernhöfe machen dieses Jahr mit, etwa 30 davon aus dem FM1-Land. In unserer Karte zeigen wir dir, wo du in der Ostschweiz am Nationalfeiertag frühstücken kannst.

Etwa 30 Betriebe im FM1-Land bieten einen Buurezmorge am 1. August an. (Symbolbild) © St.Galler Tagblatt Archiv