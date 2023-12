Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau bemerkte am Samstag kurz nach 23 Uhr in Dussnang, dass ein Autofahrer ohne Kontrollschilder am Fahrzeug unterwegs war. Als die Polizisten gemäss Mitteilung vom Sonntag den Mann kontrollieren wollten, beschleunigte dieser sein Auto und ergriff die Flucht. Dabei missachtete er das polizeiliche Haltesignal und überschritt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit teils massiv.

Der Mann fuhr nach Eschlikon, wo er bei der Verzweigung die Kontrolle über sein Auto verlor. Dieses rutschte über ein Bord auf das Bahntrassee und kam kurz vor dem Geleise zum Stillstand.

Der 22-jährige Schweizer blieb unverletzt, er wurde als fahrunfähig beurteilt. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blut- und Urinprobe an. Das Auto war zum Unfallzeitpunkt nicht eingelöst, der Mann war damit trotz Entzug des Führerausweises unterwegs.

Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken.

