In Herisau ist am Donnerstagnachmittag ein Fahrzeug in Flammen aufgegangen. Beim Brand wurde niemand verletzt. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Fahrzeug schon in Vollbrand. Der kriminaltechnische Dienst klärt aktuell mögliche Ursachen. «Möglicherweise handelt es sich um einen technischen Defekt am Fahrzeug», wie Daniel Manser von der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden auf Anfrage mitteilt. Beim Brand wurde ein in der Nähe parkiertes Auto durch die Hitze leicht beschädigt.

Ein 43-jähriger Mann fuhr mit seinem zweijährigen Sohn auf der Sankt Galler-Strasse in Richtung Herisau. Nach Ortseingang stellte der Mann Rauchgestank im Fahrzeug fest. Ein paar Meter weiter hielt der Mann an und verliess rechtzeitig das Fahrzeug mit seinem Sohn.

Beim Einsatz waren 15 Mann der Feuerwehr Herisau im Einsatz. Das Auto wurde abgeschleppt. Die Sperrung der Strasse war nur von kurzer Dauer.