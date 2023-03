Auto durch Luft geschleudert – Lenker (90) und Mitfahrerin (80) schwer verletzt

Der 90-jährige Lenker war am Dienstag gegen 18 Uhr mit seinem Fahrzeug im Silbertal Nähe Bludenz unterwegs. Im Auto fuhr seine 80-jährige Gattin mit. In einer Rechtskurve geriet er aus unbekannten Gründen mit dem Fahrzeug über den linken Strassenrand hinaus. Das Fahrzeug fuhr in der Folge einen steilen Hang hinunter und gegen einen Baum. Wie die Landespolizei Vorarlberg mitteilt, fuhr das Fahrzeug anschliessend über eine weitere Strasse talwärts.