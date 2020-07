Auto kollidiert mit Strassenmauer – Frau ins Spital geflogen

Die 22-jährige Autolenkerin war am frühen Donnerstagnachmittag mit ihrem Fahrzeug auf der Netstalerstrasse in Mollis unterwegs, als es zum Unfall kommt. Die Frau fuhr in einer Linkskurve geradeaus und kollidierte folglich mit einer Strassenmauer. Die 22-Jährige zog sich bei der Kollision Rückenverletzungen zu und musste mit der Rega ins Kantonsspital St.Gallen geflogen werden. Das Auto erlitt Totalschaden, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt.

(red.)