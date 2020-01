In Gaienhofen am Untersee hat ein Täter am Dienstagabend ein parkiertes Auto mit Kot beschmiert. Die schmutzige Tat soll er im Zeitraum zwischen 22 und 22.30 Uhr an einem Opel Zafira vorgenommen haben. Das Auto war in der Sonnenhalde am Strassenrand abgestellt. Die Polizei Konstanz sucht Zeugen.

(red.)