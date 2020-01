Autofahrer verursacht Unfall wegen Kaugummi

Ein Mann hat am Mittwochabend in Vaduz sein Auto demoliert. Er war so stark von einem Kaugummi abgelenkt, der an seinem Finger klebte, und übersah einen Baumschutz.

Ein an seiner Hand klebender Kaugummi hat einen Mann am Mittwochabend so stark vom Autofahren abgelenkt, dass er einen Unfall baute. Der besagte Mann war um 17 Uhr mit seinem Auto auf einer Nebenstrasse in Vaduz unterwegs. Seine Aufmerksamkeit galt kurzzeitig einem Kaugummi, der an seinem Finger klebte. Wegen diesem übersah der Autofahrer einen aus Stahl gefertigten Baumschutz und stiess dagegen. (red.)