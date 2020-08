Nach den kräftigen Niederschlägen am Sonntagabend erwarten die Meteorologen auch in den nächsten 24 Stunden teils grosse Regenmengen. Und auch der Bund gibt eine Wetterwarnung der Stufe drei heraus. Schuld an dieser nassen Front ist ein Tief in Norditalien.

Viele Teile des FM1-Landes betroffen

Besonders in den Regionen Appenzell, Rheintal, Sarganserland, St.Gallen und Prättigau wird viel Niederschlag erwartet. Am meisten Niederschlag wird zwischen Montagnachmittag bis Dienstagmorgen erwartet.

Kleine Bäche und Flüsse können überlaufen

«Für die grösseren Flüsse und Seen besteht nur geringe Hochwassergefahr», sagt Michael Krucker von Meteonews. «Aber mit Überschwemmungen und Hochwasser bei Bächen und kleineren Flüssen muss man rechnen. Und auch Erdrutsche können wir nicht ausschliessen.»