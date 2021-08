Die Bärin wird kurz nach neun Uhr narkotisiert, wie die "Südostschweiz" berichtet. Anschliessend wird sie von einem Zahnarzt gründlich untersucht. Der Zahnarztbesuch ist nötig, weil die Zähne von Bären in Gefangenschaft oft nicht in bestem Zustand sind. Mit dem Untersuch soll sichergestellt werden, dass Jambolina in ihrem neuen Zuhause keine Beschwerden hat, so die Verantwortlichen in einer Mitteilung.

Ehemalige Zirkusbärin aus der Ukraine

Die Bärin ist die jüngste Bewohnerin des Bärenlands und kam erst im vergangenen Dezember nach Arosa. Sie ist eine ehemalige Zirkusbärin aus der Ukraine und wurde vom Besitzer in einem kleinen, nicht artgerechten Käfig gehalten.

Wer bei Jambolinas Zahnarztbesuch zuschauen möchte, kann das im Youtube-Livestream: