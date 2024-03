Unglücklicherweise erschrak das Büsi aber ab dem näherkommenden Leiterkorb und flüchtete noch höher auf den Baum. Dadurch konnte sie nicht mehr durch die Drehleiter erreicht werden und nach einigen weiteren Versuchen musste die Feuerwehr den Rettungsversuch unterbrechen. Der Entscheid fiel: «Wir versuchen es am Nachmittag nochmals.»

Am Mittwochmorgen musste die Berufsfeuerwehr St.Gallen für eine Tierrettung ausrücken, wie Marco Eggenberger, Leiter Einsatzplanung und Ausbildung, mitteilt. Grund dafür war eine Katze, die nicht mehr selbstständig von einem Baum an der Gottfried-Keller-Strasse herunterklettern konnte. Gemäss «St.Galler Tagblatt» sass die Katze aber bereits mindestens seit Dienstagabend auf dem Baum fest.

Rettungsversuch Teil II

Entgegen der Hoffnung, dass die Katze bis am Nachmittag von allein wieder weiter herunterklettern würde, sass das Büsi am Mittwochnachmittag immer noch gleich weit oben im Baum. Somit befand sie sich weiterhin ausserhalb der Reichweite der Drehleiter. Und so blieb nur noch eins übrig: Jemand musste auf den Baum klettern und die Katze holen.

Da die Berufsfeuerwehr nicht für das Klettern auf Bäumen ausgerüstet ist, scheiterte auch dieser Versuch. Weil sich die ohnehin schon durch abschüssiges Gelände und Stammdurchmesser erschwerten Verhältnisse durch Regen und zunehmende Dunkelheit weiter verschlechterten, musste die Rettung wieder eingestellt werden.