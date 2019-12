Mit sechs bewilligten Casinos gibt es im Fürstentum Liechtenstein gemessen an den Einwohnern mehr Casinos als im Gambling-Paradies Las Vegas (hier sind es etwas über hundert). Im vergangenen Jahr forderte die Vaterländische Union die Regierung in einem Schreiben dazu auf, mögliche Bewilligungsstopps zu prüfen – doch diese entschied gemeinsam mit den Spielbanken-Betreibern, die Regulierung dem Markt zu überlassen.

Neue Spitalstrategie für St.Gallen

Die St.Galler Regierung will fünf von neun Spitälern bis zum Jahr 2028 schliessen. Im Oktober präsentierte sie ihre «4plus5»-Strategie zur Gewährleistung der Gesundheitsversorgung im Kanton St.Gallen. Sie will nur noch an den Standorten St.Gallen, Wil, Uznach und Grabs festhalten – die heutigen Spitäler in Wattwil, Flawil, Altstätten, Rorschach und Walenstadt sollen in Notfallzentren umgebaut werden.

Grüne Welle an den nationalen Wahlen

Sieger der Nationalratswahlen am 20. Oktober waren die Grünen und Grünliberalen: Gemeinsam konnten sie 26 neue Sitze gewinnen.