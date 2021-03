Die 25-jährige Autofahrerin war am Donnerstag auf der Bücklestrasse in Konstanz unterwegs, als der Mann sie angriff. Er schlug auf die Karosserie ihres Wagens ein und riss beide Aussenspiegel ab. Im Anschluss öffnete er die Beifahrertür und bespuckte die junge Frau. Eine Polizeistreife konnte den Mann schliesslich bändigen. Wie die Polizei Konstanz schreibt, war der Mann offensichtlich verwirrt und musste deshalb in eine Spezialklinik gebracht werden. Die 25-Jährige kam mit einem Schock davon.

(red.)