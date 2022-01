Betrieb der Säntis-Schwebebahn wird vorübergehend eingestellt

An der Säntis-Schwebebahn werden vom 17. Januar bis am 4. Februar Instandhaltungsarbeiten durchgeführt. Der Betrieb wird in dieser Zeit eingestellt, auch Gäste werden auf dem Gipfel keine empfangen. Die Restaurants und das Hotel auf der Schwägalp bleiben geöffnet.

Die Säntis-Schwebebahn stellt vorübergehend den Betrieb ein. © Keystone/Gian Ehrenzeller