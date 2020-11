Wer kann, sollte heute Mittwoch das Homeoffice oder das Büro für einige Stunden verlassen – es ist ein Traumtag angesagt. «Insbesondere in der Höhe ist das Wetter heute genial», sagt der FM1-Wetterexperte Klaus Marquardt. Es werde sonnig und mild. «Schöner kann es in den Bergen kaum mehr werden zu dieser Jahreszeit.»

Balkon winterfest machen

Das Wetter sei denn auch ideal, um Arbeiten rund ums Haus zu erledigen und Balkon und Garten winterfest zu machen. Am Samstag könnte es den ersten verbreiteten Frost in dieser Saison geben. «Jetzt ist die Zeit reif, um Exoten oder auch den Basilikum vom Fensterbrett reinzuholen», sagt Marquardt.

Kein Wintereinbruch

Am Donnerstag erreicht eine Kaltfront von Westen her das FM1-Land. Ab dem Vormittag regnet und windet es stark, die Null-Grad-Grenze sinkt von aktuell rund 4000 Metern auf rund 1500 am Donnerstagmittag. Am Abend geht sie auf 1000 bis 1200 Meter runter und am Freitag auf bis zu 600. «Von einem Wintereinbruch ist aber nicht die Rede», erklärt der Meteorologe von Meteonews.