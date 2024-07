Seit 60 Jahren führt die Seilbahn beim Hohen Kasten unermüdlich hoch und runter und transportiert Touristen und Einheimische von Brülisau auf knapp 1800 Meter über Meer. TVO nimmt den Geburtstag als Anlass, um auf die jahrzehntelange Geschichte der Bahn zurückzublicken.

Im Jahr 1964 wurde die Seilbahn eröffnet. «Das Seilbahnfahren an sich war eine grosse Attraktion», weiss der aktuelle Geschäftsleiter vom Hohen Kasten, Martin Ebneter. Danach habe es jedoch etwas nachgelassen mit dem Interesse und es wurde nicht mehr viel an der Bahn gemacht. «Mit den Jahren hat man festgestellt, dass man Angebote und Attraktionen schaffen muss», führt Ebneter gegenüber TVO aus. Bis ins Jahr 2001 sei es mit der Bahn eher abwärts gegangen.

Der wohl prägendste Moment für die Bahn und den Berg war die Eröffnung des Drehrestaurants im Jahr 2008. Damit einhergehend begann das Geschäft wieder so richtig zu florieren. «Ohne das Drehrestaurant gäbe es uns nicht mehr», ist sich Ebneter sicher. Der Bau sei der Rettungsanker der Bahn und der Gastronomie gewesen. Denn damit seien wieder mehr Leute gekommen und es wurde mehr Geld verdient. «Was wiederum in die Modernisierung der Bahn investiert werden konnte.»

Es gab auch dunkle Tage in der Geschichte der Bergbahn. Am 24. März 2010 krachte eine Bahn bei Revisionsarbeiten ungebremst in die Talstation, in welcher sich ein Angestellter befand. Dieser wurde dabei schwer verletzt und überlebte zum Glück.

Heute fahren an Spitzentagen um die 1700 Leute mit der Bahn auf den Berggipfel. Für den 60. Geburtstag hat sich das Berggasthaus oberhalb von Brülisau etwas einfallen lassen. Zusammen mit der Kronberg-Bahn, die ebenfalls ihren 60. Geburtstag feiert, wird eine interaktive Wanderung von Gipfel zu Gipfel ins Leben gerufen.

