1. Summerdays Festival in Arbon Es ist das einzige grössere Festival im FM1-Land dieses Jahr: Das Summerdays Festival in Arbon findet statt – und das voraussichtlich bei perfektem Festival-Wetter. Im Line-Up vom Freitag stehen unter anderem 77 Bombay Street und The Baseballs. Am Samstag spielen Hecht, Patent Ochsner, Adel Tawil und Marius Bär. Spontane können sich hier noch ein Ticket für den Freitag kaufen – für den Samstag sind alle Tickets weg. Einlass gibt es nur mit Zertifikat. Du weisst nicht mehr, wie es an einem Festival ohne Maske aussieht? Guck hier, da sind Bilder vom Summerdays vor Corona:

2. Weltcup Lenzerheide Bike

10'000 Zuschauer können am diesjährigen Bike Weltcup in der Lenzerheide dabei sein. © arosalenzerheide.swiss

Vom 3. bis 5. September findet in der Lenzerheide der UCI Mountain Bike World Cup statt. Teilnehmen wird auch die Ostschweizer Olympia-Heldin Jolanda Neff und Lokalmatador Nino Schurter. Es hat noch Tickets, welche man hier kaufen kann. Rund 10'000 Zuschauer sind beim Bike-Event zugelassen, Eintritt gibt es nur mit Zertifikat. 3. Neuer Foxtrail in Kreuzlingen

Der neueste Foxtrail in Kreuzlingen kann an diesem Wochenende bereits ausprobiert werden. © Tagblatt/Matthias Piazza

Am Freitag wird in Kreuzlingen ein neuer grenzüberschreitender Foxtrail eröffnet. Start dieses neuen Trails ist beim Hauptbahnhof in Kreuzlingen und soll auch über die deutsche Grenze führen. Somit sei dies der erste Trail, der zwei Länder verbindet. Hier kann man den nagelneuen Trail buchen. Erwachsene zahlen dafür 20 Franken, Kinder rund 15 Franken. 4. Miniturnfest in Benken

Am Miniturnfest in Benken gibt es Tombola, Festzelt und Super-10-Kampf. © zVg

Als Trostpflaster für das verschobene St.Galler Kantonalturnfest Benken 2024 findet an diesem Samstag ein Miniturnfest mit Tombola statt. Bei der Rietsporthalle in Benken messen sich einige Turnvereine im Super-10-Kampf. Bei der Tombola werden 700 Preise verlost. Wer nicht turnen, aber festen kann, kann sich am Abend im Festzelt bei Unterhaltung und Verpflegung vergnügen. 5. Internationales Scrabble-Turnier in St.Gallen

Am Scrabble-Turnier in St.Gallen messen sich internationale Scrabble-Grössen. © FM1Today

Im St.Galler Adlersaal bleibt an diesem Wochenende kein (Scrabble)-Stein auf dem anderen: Während drei Tagen messen sich die besten Scrabbler aus der Schweiz, Österreich und Deutschland bei einem Turnier. Das Finalspiel am Sonntag um 12:20 Uhr ist öffentlich, das Spielbrett wird auf einer Grossleinwand übertragen. Zutritt bekommen Zuschauerinnen mit Covid-Zertifikat. 6. Joya Marleen im Treppenhaus Rorschach

JoyaMarleen_Presse02┬®BastienBron-1200x748 © Joya Marleen

Live-Musik gibt es am Freitagabend in der Rorschacher Bar Treppenhaus: Die St.Gallerin Joya Marleen tritt auf, als Vorband spielt das Musiker-Duo Two & The Sun. Auch hier gilt: Rein kommt nur, wer ein Covid-Zertifikat vorweisen kann. 7. Die Sonne beim Wandern geniessen

2122525990 © Beat Brechbuehl