Bis in tiefere Lagen: Jetzt kommt der Schnee

Wer die Winterpneus noch nicht montiert hat, muss sich sputen. Am Montag gibt es Schneeflocken bis in tiefere Lagen. So sinkt die Schneefallgrenze am Nachmittag teilweise bis auf 1000 Meter, meldet Meteoschweiz. Diese haben für die östlichen Alpengebiete eine Warnung für starken Schneefall (Stufe 3) herausgegeben. Besonders die Kantone Graubünden. Glarus und das Tessin sind davon betroffen