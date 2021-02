«Wollpullover weg, T-Shirt an» Das Thermometer wird in den nächsten Tagen beinahe gespiegelt. Von hohen Minustemperaturen geht es deutlich ins zweistellige Plus.

Bis Freitag noch einige Störungen

«Seit Dienstag ist die Kälte endgültig milden Temperaturen gewichen. Es wird jetzt dann einfach nur schön», sagt Roger Perret Meteorologe bei MeteoNews.

Bis Freitag kann es aber noch etwas wechselhaft sein. «Am Samstag herrscht dann aber für mindestens ein paar Tage uneingeschränktes Hochdruckwetter.»

Omega-Hoch bleibt lange

Mit Föhn kann es im Rheintal und Sarganserland stellenweise bis zu 20 Grad warm werden. Und die Nullgradgrenze liegt ab Samstag über 3000 Metern, am Sonntag vermutlich sogar über 3500 Meter.

Auch in den Bergen spürt man den Frühling also deutlich. «Der Schnee in den Skigebieten kann richtig sulzig werden.»



Das frühlingshafte Wetter bleibt uns dank des sogenannten Omega-Hochs über mehrere Tage erhalten. Perret: «Diese Omega-Form ist bekannt für eine grosse Stabilität und bewegt sich kaum.»

Hoch kommt zu früh

Das heisst, dass das Hoch und das schöne Wetter sicher bis Mitte nächster Woche erhalten bleibt. «Es isch schon sehr früh, für solch langanhaltende Temperaturen», sagt der Wetterexperte. Und fügt an, dass der Frühling ein erstes Mal vorbei schaue. Es sei dann im März und April immer wiedermal möglich, dass es nochmals kalt werden kann.

Deshalb: Denn Woll-Pulli sollten wir noch nicht zu weit weg verstauen.

(red.)