An einigen Orten ist das FM1-Land bereits weiss, bis zum Sonntagabend werden voraussichtlich weitere schneebedeckt sein. In den Bergen kann es bis zu einem Meter Neuschnee geben. Sogar in der Bodenseeregion dürfte es Flocken geben, ansetzen werden sie dort aber kaum.

So wird es am Wochenende vermutlich nicht nur in den Bergen aussehen. © Keystone