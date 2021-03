Brand auf Balkon eines Wohnhauses – keine Verletzten

In Triesen kam es am Dienstag zu einem Brand auf einem Balkon eines Wohnhauses. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Vermögensschaden in noch unbekannter Höhe.

Kurz nach Mitternacht hatte sich Asche, welche am Vortag auf dem Balkon eines Wohnhauses abgestellt wurde, entzündet und die aus Holz bestehende Fassade in Brand gesetzt, schreibt die Landespolizei des Fürstentums Liechtenstein. Das Feuer breitete sich daraufhin weiter aus, so dass schlussendlich der ganze Bereich um den Balkon sowie ein Teil des Wohnzimmers in Flammen stand. Die ausgerückte Feuerwehr Triesen konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Es standen rund 40 Personen im Einsatz.