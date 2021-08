In Näfels ist ein Gebäude in Brand geraten. Die Feuerwehr ist vor Ort, die Hauptstrasse ist in beide Richtungen gesperrt. Über die Brandursache, allfällige Verletzte und das genaue Ausmass des Schadens ist derzeit noch nichts bekannt.

