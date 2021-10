Die Autobahn zwischen Murg und Walenstadt in Richtung Sargans war am Samstagnachmittag zwischenzeitlich ganz gesperrt. Grund war ein Selbstunfall, das Auto geriet in der Folge in Brand. Verletzt wurde niemand. Der Vorfall führte aber zu grösseren Verkehrsbehinderungen.

Auf der A3 kam es zu einem Selbstunfall: Das Auto geriet in Brand – verletzt wurde niemand. © Kantonspolizei St. Gallen