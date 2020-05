Eine dünne Schneeschicht verwandelt Amden noch ein letztes Mal vor dem Sommer in eine winterliche Landschaft.

Pankratius bringt Schnee

Es ist der Eisheilige Pankratius, der am Dienstagmorgen nochmals Schnee ins FM1-Land bringt. Die Temperaturen sinken bis zum Gefrierpunkt, in St.Gallen misst Meteoschweiz am Dienstagmorgen gerade einmal 0,5 Grad.