Tausende bei Corona-Flächentests in Südbünden - ein Prozent positiv

Noch sind nicht alle Tests ausgewertet. Doch die über 400 Ergebnisse stimmen die Behörden positiv. Denn alle getesteten Schülerinnen und Schüler sind zum aktuellen Zeitpunkt Covid19-Negativ. «Das zeigt mir, dass unsere Schutzkonzepte in der Schule gut funktionieren», sagt Hans-Andrea Tarnutzer, Direktor der Evangelischen Mittelschule Schiers.

Vor dem Ergebnis muss aber eben getestet werden: Im Akkord wurden die Schülerinnen und Schüler zum Test respektive den Tests in die Aula geschickt. Abgesehen von den Jüngsten mussten sich die Jugendlichen zwei verschiedenen Covid19-Tests unterziehen. Den PCR-Speicheltests konnten sie selbst durchführen. Der, laut einigen Schülern «hässliche» Antigen-Schnelltest, haben Fachpersonen vorgenommen.

Von Mittwoch bis Freitag wurden in Malans und Schiers hunderte Schülerinnen und Schüler auf Corona getestet. Das Testergebnis erhalten die Jugendlichen online zugesendet.

«Das isch gruusig gsi», «ich han’s voll nit aso schlimm gfunde» oder «Bro, das isch hässlich»: Dies einige Reaktionen von Schülerinnen und Schüler der Evangelischen Mittelschule in Schiers nach dem überstandenen Coronatest. Die Jugendlichen sind Teil eines Pilotprojektes – die Teilnahme war freiwillig. Laut dem Chef des kantonalen Führungsstabes Martin Bühler lag die Testbereitschaft bei rund 80 Prozent.

Zufrieden zeigt sich auch Martin Bühler. Doch der Chef des kantonalen Führungsstabes relativiert. Man müsse vorsichtig sein: «Es ist eine Momentaufnahme und die Stichproben sind sehr klein. Es wäre nicht seriös, jetzt schon auf eine Gesamtheit zu schliessen.»

Schulschliessung vermeiden

Auch der Bündner Regierungsrat Jon Domenic Parolini wollte vor Ort erfahren, wie das Pilotprojekt «Schultestung» läuft. Er zeigt sich zufrieden. Denn die Schulen haben, laut dem Bildungsdirektor, Priorität. Ein Schul-Lockdown müsse verhindert werden: «Die negativen Punkte des Fernunterrichtes überwiegen. Deshalb müssen wir alles unternehmen, um eine Schulschliessung zu vermeiden.»

Regelmässige Covid19-Tests an Schulen könnten gemäss den Behörden dazu beitragen, das Coronavirus einzudämmen und Infektionsketten zu unterbrechen. Die Regierung muss nun entscheiden, ob auch an anderen Bündner Schulen in Zukunft regelmässig getestet wird.