Bund warnt vor starkem Regen – wie sieht es in der Ostschweiz aus?

«Vor allem im Toggenburg und Appenzellerland ist mit viel Regen zu rechnen. Im Flachland mit etwas weniger», sagt Roger Perret, Meteorologe bei MeteoNews. Doch Sorgen machen müsse man sich keine, denn für Sachschäden habe es zu wenig Schnee. «Hätte es mehr Schmelzwasser, müsste man sich auf Hochwasser vorbereiten, doch so werden die Bäche nur einen etwas erhöhten Pegel haben», so Perret.

Höhepunkt in der Nacht auf Samstag

Der Regen wird in der Nacht von Donnerstag auf Freitag beginnen und bis Samstagnachmittag andauern. «Am meisten Regnen wird es von Freitag auf Samstag», sagt Perret. Zu rechnen sei mit etwa 50 bis 60 Liter. «Doch so verteilt über zwei Tage ist das nicht so viel. Über die Stunden wird es mal mehr mal weniger regnen.»

Ab Samstagabend wird es aufhellen. «Der Sonntag wird in der Höhe wunderschön sein. Klarer Sonnenschein und kaum Wolken», sagt Perret. Im Flachland sei jedoch mit Nebel zu rechnen. Doch trotz des schönen Wetters in den Bergen könne man Skifahren vergessen. «Der ganze Schnee wird vom Regen weggespült und die Tage danach wird es unter 1500 Metern kaum mehr unter Null Grad.»

«Sonnige Weihnachten»

Für einen Spaziergang in den Bergen wäre das Wetter aber perfekt, so Perret. Nur auf den Schnee sollte man dieses Jahr nicht mehr warten. Zwar wird es ab Dienstag wieder etwas kühler, doch es bleibt bei mindestens fünf Grad. «Es gibt ein sehr mildes aber wenigstens auch sonniges Weihnachten.»