Butler geben Hotelsuiten unter freiem Himmel letzten Schliff

Am 1. Juli geht's los: Dann eröffnen sieben in der Ostschweiz verstreute Hotelsuiten, in denen unter freiem Himmel übernachtet werden kann. Zero Real Estate nennt sich die Idee, es ist eine Weiterentwicklung der St.Galler Künstler-Geschwister Frank und Patrik Riklin ihres Nullstern-Projekts.

Die Vorfreude beim Team hinter «Zero Real Estates» über die baldige Eröffnung ist gross. Den letzten Schliff verleihen dem Projekt nun diverse Butler, die speziell auf das Angebot geschult werden, unter anderem über die aktuellen Coronavirus-Massnahmen.

Kurz vor der Eröffnung tritt sogar der Streit der Riklins mit Schweiz Tourismus in den Hintergrund, bei dem es darum geht, dass ihre Idee abgekupfert worden sei. Nach wie vor behalten sich die Künstler rechtliche Schritte gegen Schweiz Tourismus vor. «Wenn eine Verwechslungsgefahr gegeben ist, geniessen wir als Künstler Gott sei Dank das Kunstrecht. Dann wird der Urheberschutz in Kraft treten und dort haben wir natürlich unsere Anwälte», sagt Patrik Riklin gegenüber TVO. Ob es soweit kommen wird, ist momentan noch unklar, da Schweiz Tourismus die Details ihres Angebots noch nicht bekannt gegeben hat.

(red.)