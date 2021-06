Die Vorstellung war wunderbar: Bei sommerlichen Temperaturen am Lagerfeuer sitzen und anschliessend gemeinsam den Sternenhimmel beobachten. Doch die geplante Übernachtung unter freiem Himmel dreier junger Erwachsener, eines Manns und zweier Frauen, in der Nähe der Alpe Gsohl in Hohenems nahm eine äusserst unschöne Wendung.

Um zwei Uhr nachts stürzte eine der jungen Frauen über eine steile Böschung neben einem Wasserfall vier Meter in die Tiefe und zog sich dabei Kopfverletzungen zu, wie die Polizei Hohenems mitteilt.

Gemeinsam mit dem jungen Mann machte sich die Verunfallte auf, um Hilfe zu holen. Dabei verirrten sich die beiden jedoch und gelangten daraufhin zur Alpe Gsohl. Die zweite Frau blieb alleine bei der Übernachtungsstelle.

Die verletzte Frau wurde von der Bergrettung ins Krankenhaus Hohenems und anschliessend ins Landeskrankenhaus Feldkirch zur weiteren Untersuchung gebracht. Zum aktuellen Gesundheitszustand der Frau sind keine weiteren Informationen bekannt, wie die Polizeidirektion Hohenems auf Anfrage mitteilt.

(red.)