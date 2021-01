Camping vor dem Restaurant: Das ist der neueste Coronatrend

Die Schweizer sind die neuen Niederländer: Die Campingszene ist, vermutlich dank Corona, im Höhenflug. Die Campingplätze sind voll, auch die Winterferien verbringen immer mehr Schweizerinnen und Schweizer auf vier Rädern, und es gibt einen Verkaufsrekord bei Wohmobilen und Wohnwagen.

Ein Restaurantessen im Camper

Zum gleichen Zeitpunkt herrscht Flaute in der Gastrobranche. Deshalb will der Verein «Wohnmobilland Schweiz» der Gastrobranche unter die Arme greifen. Dafür wurde die Plattform Wohnmobil-Dinner gegründet. Die Idee: Wohnmobilisten fahren mit ihrem eigenen Wohnmobil auf die leeren Parkplätze der Restaurants, bestellen telefonisch oder an der Tür ihr Essen aus der Karte und das Personal liefert die Bestellung etwas später ins Wohnmobil, wo es verspeist werden kann.

«Mich hat vor wenigen Tagen ein Mitarbeiter auf dieses Projekt aufmerksam gemacht», sagt Dominik Schäfer, Eigentümer des Berghotels Sartons in Valbella. Kaum habe er sein Angebot aufgeschaltet und auf Social Media verbreitet, konnte er bereits die ersten Gäste, welche mit einem VW-Bus unterwegs waren, begrüssen. «Das Projekt scheint den Campern zu gefallen und unser Post auf Facebook wurde schon hunderte Male geteilt.»

Shutdown-Alternative

Auch seit einigen Tagen beim Wohnmobil-Dinner dabei ist der Landgasthof Seelust in Egnach am Bodensee. «Wir sehen diese Aktion als eine Art Shutdown-Lösung. Wir haben viel Zeit, etwas Neues auszuprobieren», sagt Wirt Thomas Hasen.