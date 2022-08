Casting, Tanzschiff und Familienfestival: Das kannst du dieses Wochenende unternehmen

Casting in der Shopping Arena Trägst du das Star-Gen in dir? In der Shopping Arena in St.Gallen kannst du am Samstag dein darstellerisches Talent unter Beweis stellen. Das deutsche Filmunternehmen UFA ist auf Casting-Tour durch Deutschland, Österreich und der Schweiz. Gesucht werden Sänger, Tänzerinnen, Moderatoren, Schauspielerinnen und noch vieles mehr. Hier kannst du dich anmelden. Hier sind Bilder vom UFA-Casting aus dem Jahr 2020:

Chapella Openair im Oberengadin Zum 40. Mal findet zwischen S-champf und Brail das Chapella Openair statt. Das Festival startet am Freitag und dauert bis am Sonntag. Auf der Bühne stehen unter anderem Acts wie James Gruntz, Bonkaponxz und Marc Amacher. Tickets sind hier erhältlich.

Das Chapella Openair ist ein Festival für die ganze Familie. © Verein Chapella Open Air

Strandfestwochen Rorschach An den Strandfestwochen in Rorschach wird es dieses Wochenende sportlich. Am Samstag steht ein Clean-up-Event auf dem Stand-up-Paddle auf dem Programm. Ziel ist es, den Bodensee sauber zu machen und den Teilnehmenden den Sport näher zu bringen. Am Sonntag findet die «erste Frischluft-Tischfussball-Weltmeisterschaft» statt.

Volles Programm an den Strandfestwochen in Rorschach. © Tagblatt

Tanzschiff Romanshorn Am Freitagabend sticht in Romanshorn das Tanzschiff in See. Von Walzer bis Discofox ist für Tanzfüdlis alles mit dabei. Für den Hunger zwischendurch gibt es ein Speiseangebot à la carte. Weitere Infos findest du hier.

Auf der MS St.Gallen kannst du am Freitag das Tanzbein schwingen. © Tagblatt

Kleinkunstfestival ChurOffa3 Auf diversen Plätzen in Chur findet vom 2. bis am 6. August das Kleinkunstfestival ChurOffa3 statt. Unter anderem finden Konzerte im Fontanapark, dem Arcas und dem Martinsplatz statt. Die Darbietungen sind gratis, man kann aber einen Batzen Hutgeld abgeben. FC St.Gallen gegen GC Die Espen spielen am Samstagabend auswärts gegen GC. Anpfiff ist in Zürich um 20.30 Uhr. Kannst du selbst nicht nach Zürich reisen, bist du mit dem Liveticker auf FM1Today fast schon live dabei.

Kann FCSG-Spieler Julian von Moos auch gegen GC überzeugen? © Keystone

Sonntag in der Badi Am Samstag wird es wohl den einen oder anderen Regenguss geben. Dafür sollte am Sonntag wieder die Sonne scheinen. Die perfekte Gelegenheit, um die Badehose einzupacken und einen Tag in der Badi zu verbringen. Die Badis im FM1-Land haben wir dir auf einer Karte zusammengetragen.