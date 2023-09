Für den runden Geburtstag der Olma kehrt der Kanton Zürich als Gastkanton an die Herbstmesse zurück. Auf rund 1000 Quadratmeter soll das Motto «Familie Zürchers Garten» in einem echten Indoorgarten inszeniert werden. Es gilt «nix müssen – entdecken dürfen» so Michael Hollstein, Creative Director.

«Gegensätze erzeugen Spannung und ziehen sich an. Die Olma ist ein Ort, wo viele Unterschiede Platz haben und Gemeinsamkeiten entdeckt werden können», wird Christine Bolt, CEO der Olma Messen St.Gallen, in einer Mitteilung zitiert. Für dieses Jahr stehen wieder unterschiedliche Olma-Botschafter im Einsatz. Darunter auch Remo Forrer.

Jodel-Crashkurs

Ganz im Namen unserer Volkskultur erwartet die Olma-Gäste zum ersten Mal in der Halle 9.1 das traditionelle Kunsthandwerk, Schweizer Trachten und Gesang. Und wem das «luege und lose» nicht genug ist, kann sich selbst an diversen Crashkursen im Jodeln, Alphornblasen oder Fahnenschwingen versuchen.

Fortnite und Fall Guys in der Game Zone

Das gamebegeisterte Messepublikum kann in der neuen Game Zone in Spielen wie Fortnite, Fall Guys und League of Legends gegeneinander antreten. Gleich nebenan präsentieren in der Halle 9.1B Studierende der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) – also des Gastkantons – ihre Arbeiten im Gaming-Bereich.

«Eine kulinarische Entdeckungsreise»

In der neuen St.Galler-Kantonalbank-Halle können am sogenannten «Genussmarkt» regionale Produkte verschiedener Produzenten und Produzentinnen degustiert werden. «Das Thema Ernährung ist für uns und für unsere Zukunft wichtig», sagt Thomas Scheitlin. Es sei seit Beginn der Olma ein Kernthema der Herbstmesse und bekommt mit dem zusätzlichen Platz nun mehr Gewicht.

Abgeschlossen ist der Bau der neuen Olma-Halle zwar erst im Frühjahr 2024, jedoch wird die teilweise fertiggestellte Halle schon für die diesjährige Olma im Einsatz stehen. «Die Halle ist gross und mutig – es hat fast schon etwas Zürcherisches», sagt Bolt über die neue Halle.