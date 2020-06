Roni Szepanski, Geschäftsführer des Selig Clubs, der sich mitten im Welschdörfli befindet, hat mit einem solch riesigen Ansturm am Wochenende gerechnet. «Die Behörden hätten wissen sollen, dass die Menschen in Scharen kommen, weil auch sonst diverse Veranstaltungen wie Konzerte oder Openairs nicht stattgefunden haben.»

Die meisten davon sind negativ. «Die Blödheit der Menschen ist nahezu unglaublich», ist nur einer davon. Spätestens seit dem Vorfall in Zürich, mit einem infizierten Clubbesucher und 300 Gästen in Quarantäne , ist das Wort «Nachtleben» bei vielen negativ konnotiert und sogar Vertreter aus der Clubszene sind der Meinung: «Die Cluböffnungen waren nicht fertig gedacht».

Dicht nebeneinander, sich in den Armen liegend und lachend stehen zahlreiche Menschen am Samstagabend im Churer Welschdörfli – der Partymeile der Bündner Hauptstadt. Die Gasse ist über die ganze Breite mit Menschen gefüllt. Ein Bild, das diese Szenerie zeigt, wurde in der Gruppe «du bisch vo Chur, wenn» geteilt und erhielt mehrere hundert Kommentare.

Im BBC in Gossau ist die Nachverfolgbarkeit gemäss Rita Bolt, Mediensprecherin des BBC, derzeit kein grosses Problem: «Unser Schutzkonzept funktioniert zu 100 Prozent.» Die Gäste werden beim Eingang doppelt kontrolliert. Sie müssen ihre Adressen und Telefonnummern hinterlassen und Name und Nachname würden anhand der ID kontrolliert. «Mit dem Nachnamen und Namen kann jeder ausfindig gemacht werden.»

Wie die Situation in der Stadt St.Gallen verbessert werden könne, darüber diskutiert der Verein Nacht Gallen mit Vertretern aus der Gastro- und Clubbranche am Dienstag. «Wir haben eine Idee eines vereinfachten Systems, das müssen wir aber zuerst mit dem Kanton prüfen.»

Auch vor dem Kugl Club in St.Gallen versammelten sich am Wochenende viele Gäste, die trotz ausverkaufter Party noch ins Lokal wollten. Die Erfassung funktionierte zwar, aber: «Das System muss besser werden», sagt Kugl-Geschäftsführer Daniel Weder. «Wir müssen Unterstützung von den Behörden erhalten.»

Das Problem seien nicht die Partys in den Clubs selbst, sondern die Masse, die sich unkontrolliert auf der Gasse trifft. Von denen werden keine Daten erfasst. «Im Selig Club müssen die Gäste einen QR-Code einscannen. Sie gelangen dann auf eine Webseite, auf der sie ihre persönlichen Daten angeben müssen.» Dadurch sind die Gäste mit dem Smartphone und persönlichen Angaben registriert. Auf diese Angaben hat der Club nur in Notfällen Zugriff. «Wer sich weigert, sich zu registrieren, wird nicht in den Club gelassen», sagt der Selig-Chef.

Auch im Firehouse in Weinfelden fand vergangenes Wochenende die erste Party nach dem Lockdown statt. «Durch die Aufnahme der Kontaktdaten hat der Einlass länger gedauert», sagt Markus Ritzinger, Geschäftsführer des Firehouse. «Alle haben aber ohne Probleme ihre Daten angegeben. Wir müssen uns darauf verlassen, dass die Besucher Eigenverantwortung übernehmen.» Zu 100 Prozent könne aber nicht ausgeschlossen werden, dass es in Weinfelden zu einer ähnlichen Situation wie in Zürich kommen kann.

Anzahl Menschen im Churer Welschdörfli wird eingeschränkt

In Chur hat die Stadt mittlerweile Massnahmen ergriffen, damit es im Welschdörfli nicht mehr zu grossen Menschenansammlungen in der Gasse kommt. «Es ist nach Ansicht des Stadtrates unverantwortlich, in der aktuellen Situation untätig zu bleiben», steht in einer Mitteilung. Deshalb dürfen ab kommendem Wochenende die Aussengastwirtschaften auch ausserhalb der Stadt bis 1 Uhr geöffnet haben. Der Zugang zum Welschdörfli soll eingeschränkt werden, sobald sich dort viele Menschen versammeln.

Zusätzlich werden auf freiwilliger Basis Schutzmasken verteilt, welche durch die Stadt Chur zur Verfügung gestellt werden und die Wirte der Welschdörfli-Beizen und deren Security-Personal werden zusätzlich sensibilisiert. «Die Umsetzung sämtlicher Massnahmen obliegt der Polizei.»