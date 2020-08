Corona-Tests an Schulen: «Wer getestet wird, entscheidet der Zufall»

Durch Zufälligkeit soll Ergebnis nicht verfälscht werden

Pro Schulklasse werden pro Woche zwei Kinder getestet. Die Testphase soll sich über fünf Wochen bis zu den Herbstferien ziehen. Durchgeführt werden die Tests an den jeweiligen Schulstandorten. Welche zwei Kinder getestet werden, entscheidet jeweils der Zufall: «Es soll nicht von Anfang an klar sein, welches Kind in welcher Woche getestet wird. Diese Zufälligkeit ist wichtig, da ansonsten im Vorfeld eventuell das Verhalten angepasst werden könnte und die Resultate somit verfälscht würden», sagt Manuel Frick.

Tests nach den Herbstferien möglich

Es sei möglich, dass auch nach den Herbstferien – wenn wieder viele aus den Ferien zurückkehren – weiter getestet wird, sagt Manuel Frick: «Darüber wird schlussendlich aber die Regierung entscheiden.»

(abl/dab)