Corona-Welpenboom: Viele Hunde landen direkt beim Tierarzt

«Ein Hundebesitzer kauft einen Welpen im Internet und zwei drei Tage später landet er bei mir.» Gyselle van den Hurk ist die Geschäftsführerin der Kleintierpraxis am See in Rorschach, sie hat bereits festgestellt, dass die Nachfrage nach Welpen während der Coronazeit zugenommen hat, sagt sie im Ostschweizer Fernsehen TVO. «Viele Welpen, die im Internet bestellt werden, sind krank, in schlechtem Zustand oder sterben.»

Eine Flut erkrankter Welpen in Spitälern

Diese Erfahrung machen auch andere Tierkliniken wie das Universitäre Tierspital Zürich. Auf Facebook macht das Spital darauf aufmerksam, dass derzeit eine Flut erkrankter Welpen aufgrund des Corona-Welpenbooms bei ihnen landen. Besonders Zwergspitze und französische Buldoggen seien beliebt und die Nachfrage aufgrund der Home-Office-Bedingungen sehr gross.