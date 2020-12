Der Unfall ereignete sich am Montagabend kurz nach der Autobahneinfahrt Töss, die fünf Fahrzeuge waren in Richtung St.Gallen unterwegs. Zwei Autos, ein Lastwagen, ein Lieferwagen und ein Anhängerzug waren in den Auffahrunfall verwickelt. Der 45-jährige Lenker des Lieferwagens und der 30-jährige Lastwagenfahrer wurden mittelschwer verletzt. Ein 20-jährige Autofahrer und sein 18-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen.

Der Autobahnabschnitt war für rund vier Stunden gesperrt. Es kam zu einem kilometerlangen Rückstau und Verkehrsbehinderungen auf den umliegenden Strassen. Wie die Kantonspolizei Zürich schreibt, ist die genaue Unfallursache noch nicht geklärt und wird nun untersucht. Im Einsatz standen die Kantonspolizei Zürich, Die Feuerwehr von Schutz und Intervention Winterthur, sowie die Stützpunktfeuerwehr Kloten, die Rettungsdienste mit Notarzt der Spitäler Winterthur und Bülach sowie von Schutz und Rettung im Einsatz.

(red.)