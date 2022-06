Etwa 300 Turnierpferde sind am Donnerstag auf dem Gründenmoos-Areal in St.Gallen angekommen, wo ab Freitag die ersten CSIO-Wettkämpfe bestritten werden.

«Tagsüber sind jeweils die Pferdepflegerinnen und -pfleger hier und kümmern sich um die einzelnen Pferde», sagt Peter Kindhauser, Stallmeister beim CSIO St.Gallen. «Nachts patrouillieren permanent Leute in den Stallungen.» Das Areal rund um die CSIO-Zeltställe wird zudem laufend per Video überwacht. Dies ist auch dringend nötig, zum Teil befinden sich millionenschwere Springpferde vor Ort.

«Es darf keine Hektik geben»

Kindhauser ist seit 20 Jahren für die Pferde während ihres Aufenthaltes am CSIO verantwortlich. «Sicher gehe ich mit einer besonderen Vorsicht an diese Aufgabe heran. Doch nach so vielen Jahren habe ich Routine und lege Wert darauf, dass keine Hektik aufkommt. Hektik ist in einer solchen Situation nicht gefragt. Es braucht eher Improvisationstalent.»

Auch der Thurgauer Europameister Martin Fuchs hat hier seine Pferde untergestellt. Doch eine traurige Nachricht gibt es: Sein weltbekanntes Pferd Clooney ist dieses Jahr nicht dabei, da es sich im März das Bein gebrochen hat. Das Spitzenpferd verbringt nun seinen Lebensabend in Nordfrankreich.

Martin Fuchs reist mit fünf Springpferden an

«Beim CSIO St.Gallen werde ich mit fünf verschiedenen Pferden am Start sein», sagt Fuchs gegenüber TVO. «Einen Ersatz für Clooney wird es aber nie geben, es war das beste Pferd in der Schweizer Springsportgeschichte.» Der 26-jährige Fuchs gehört zu den Favoriten beim Springreitturnier am Samstag.

Doch bis es so weit ist, gibt es für die Organisatorinnen und Organisatoren des CSIO noch viel zu tun. «Wenn alle ankommen, dann muss alles passen», sagt Nayla Stössel, Präsidentin des CSIO St.Gallen.

(agm)