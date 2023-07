Dach auf Gleis gewindet und Zeltlager zerstört

Die Bahnlinie Weinfelden-Romanshorn war am Dienstagabend komplett unterbrochen, wie BRK News mitteilt. Der Sturm hatte in der Nähe ein Dach abgerissen und es auf die Bahngleise getragen. Dabei wurden auch die Fahrleitungen beschädigt.

Wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt, gingen zwischen 21.30 und 0.30 Uhr bei der Kantonalen Notrufzentrale rund 80 Schadensmeldungen aus dem ganzen Thurgau ein. Die meisten Fälle betrafen umgestürzte Bäume oder abgebrochene Äste, die durch die Feuerwehren aus dem Weg geschafft werden mussten.

Teilnehmer von Zeltlagern mussten vor Sturm flüchten

Weiter wurden mehrere beschädigte Dächer oder umgestürzte Abschrankungen und Gegenstände gemeldet. In drei Fällen mussten sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Zeltlagern vor dem Gewitter in Sicherheit bringen. Sie wurden jeweils durch die Feuerwehr betreut. Meldungen über verletzte Personen gingen im Zusammenhang mit dem Gewitter keine ein.

Auch in Appenzell Innerrhoden wütete der Sturm in einem Lager. Wie die Kantonspolizei mitteilt, zerstörte der Sturm des Unwetters das Zeltdorf des Pfadilagers in Gonten. Sämtliche Kinder und Jugendliche, sowie die Leiterinnen und Leiter wurden durch den Rettungsdienst Appenzell und der Feuerwehr Gonten betreut. Sie wurden mittels Shuttledienst in eine nahgelegene Notunterkunft gebracht.