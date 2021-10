Dank Brückentagen: So holst du dir nächstes Jahr mehr Ferien

Vier Ferientage beziehen, aber zehn Tage erhalten: Wer will das schon nicht? Das kannst du nächstes Jahr so machen, wenn du nach den Ostern Ferientage beziehst. Glücklicherweise fallen nächstes Jahr auch der 1. August, Allerheiligen und der Stephanstag auf Wochentage. Das ist und war dieses Jahr nicht der Fall. 2022 ist es deshalb wieder einfacher, Brückentage zu beziehen. Wir haben dir eine Übersicht, wann es am meisten Sinn ergibt, Ferien zu beziehen: