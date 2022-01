Sport Olympische Winterspiele in Peking Bereits zum Start des Jahres wartet ein grosses Highlight auf alle Sportfans. Ab dem 4. Februar messen sich die besten Wintersportlerinnen und -sportler in Peking. Die Schweiz hat als Wintersportnation dabei traditionell gute Karten auf viele Medaillen. Super Bowl Während der Olympischen Spiele wartet bereits das zweite Highlight: der Super Bowl. Wer sich jährlich die Nacht um die Ohren schlägt, Chicken Wings isst und die amerikanische Riesenshow geniesst, der darf sich 2022 auf den 13. Februar freuen.

Der 56. Super Bowl wird am 13. Febraur in Los Angeles ausgetragen. © KEYSTONE/EPA/LARRY W. SMITH

Internationaler Spitzenfussball Nein, wir reden hier nicht über die WM in Katar im Dezember. Da können wir uns zwar über den Fussball freuen, aber irgendwie will bei all der Kritik wegen Menschenrechtsverletzungen und verunglückten Arbeitern nur bedingt Freude aufkommen. Dafür gibt es bereits ab dem 9. Januar ein mindestens so spannendes Turnier: Den Africa Cup of Nations, das afrikanische Pendant zur EM. FCSG-Goalie Lawrence Ati Zigi ist natürlich dabei. Aber auch Weltstars wie Mohamed Salah, Sadio Mane, Idrissa Gueye, Wilfried Zaha und viele mehr werden in Kamerun auflaufen. Weltcup Damen Lenzerheide Auch das FM1-Land hat 2022 Livesport auf höchstem Niveau zu bieten. Am 5. und 6. März messen sich die besten Skifahrerinnen der Welt in Lenzerheide.

Schweizer Fans dürfen sich freuen: 2022 kommen die besten Skifahrerinnen der Welt ins FM1-Land (Archiv). © Keystone/Gian Ehrenzeller

Cupsieg des FC St.Gallen (man wird ja noch träumen dürfen) Am 15. Mai wird es dem FCSG in diesem Jahr reichen. Nach der Enttäuschung im letzten Jahr werden die Espen Cupsieger. Eine kühne Prophezeiung? Angesichts der noch verbliebenen Konkurrenz ist der Triumph gar nicht mal abwegig. Serien und Filme «Avatar 2» Ganze 13 Jahre hat James Cameron die zahlreichen «Avatar»-Fans warten lassen. Doch 2022 ist es soweit, der zweite Teil der Fantasy-Reihe kommt in die Kinos. Wird auch dieser reihenweise für neue Kino-Rekorde sorgen? «Thor 4: Love and Thunder» Das Marvel-Universum geht nach «Endgame» in die nächste Phase. Ein grosser Teil davon dürfte der neuste Teil von «Thor» sein. Gemeinsam mit den Guardians of the Galaxy begibt sich der Donnergott auf die Jagd nach einem Bösewicht, gespielt von Christian Bale.

«Jackass Forever» Klassiker? Unter diese Titel dürften wohl auch die Aktivitäten von Johnny Knoxville und Co. fallen. Mit einer je nach Geschmack grenzwertigen Art der Unterhaltung schaffen sie es aber immer wieder, Leute zu begeistern. Mit «Jackass Forever» wird 2022 vielen jungen Erwachsenen auf die Nostalgiedrüse gedrückt.

«Game of Thones»-Prequel: «House of the Dragon» Sofort nachdem die letzte Staffel von «Game of Thrones» veröffentlich war, ging für viele Fans das Warten los. Wann kommt endlich das Prequel? 2022 wird es soweit sein, eine ganze Staffel von «House of the Dragon» wartet auf die Fans von Westeros, Winterfell und weissen Wanderern. Die Serie handelt knapp 200 Jahre vor der Hauptgeschichte und betrachtet die Geschichte der Targaryen-Familie genauer.

«Herr der Ringe»-Serie Und ein weiteres Fantasy-Epos feiert sein Comeback. Amazon wartet mit einem mutmasslichen Streaming-Highlight auf. Der Konzern hat über eine Milliarde Franken in eine neue Serie des Fantasyklassikers «Herr der Ringe» investiert. Die Erwartungen der Tolkien-Fans sind riesig, doch kann Amazon diese erfüllen? Events Endlich wieder ans Openair? Nach zwei Jahren voller Absagen ist die Hoffnung gross, dass Festivals 2022 die Türen wieder bedingungslos öffnen können. Egal ob in St.Gallen oder Frauenfeld, die Aussicht auf ein feuchtfröhliches Fest unter der Sonne ist definitiv ein Grund, sich auf das kommenden Jahr zu freuen.

Das Line-up für das OASG ist vielversprechend. © FM1Today

Harry Potter in Concert Im Februar hält die Magical Music of Harry Potter in der Tonhalle in St.Gallen. Da hast du die Chance, den Film zu sehen, während ein Orchester die Filmmusik live zum Besten gibt. Kulturfestival «Vorfreude auf den Sommer 2022!», schreibt das Kulturfestival St.Gallen auf seiner Webseite. Da schliessen wir uns gerne an. Die 17. Ausgabe des Kulturevents startet am 29. Juni.

Das Kulturfestival St.Gallen freut sich auf den Sommer 2022 (Archiv). © zVg

Olma Ab dem 13. Oktober kann man in St.Gallen wieder Wein probieren, Kühe betrachten und natürlich auf rennende Säuli wetten – auch darauf freuen wir uns auch bereits jetzt wieder.

