Marius Bear, Crimer, Panda Lux, Kaufmann und andere: Der Ostschweizer Bandwettbewerb hat schon viele Namen hervorgebracht. Am Samstag findet in der Grabenhalle das diesjährige Finale statt. Laut dem Veranstalter ist das Niveau dieses Jahr besonders hoch. Türöffnung ist um 19 Uhr.

Gegen wen spielt die Schweiz an der EM?

Eine kleine Reise nach Rumänien gefällig? Nun, zumindest im Fernsehen. Am Samstagabend ab 18 Uhr werden in Bukarest die Lose für die Gruppenphase der Fussball-EM 2020 gezogen. Die Auslosung steht aber durchaus in der Kritik, sie sei zu technokratisch und kompliziert.

Der Samichlaus spielt Fussball

Etwas greifbarer wird der Fussball am 26. Chlausturnier in Rorschacherberg. Das Hallenturnier gilt als eines der grössten der Ostschweiz und findet über zwei Wochenenden verteilt statt. Das Turnier bietet neben Fussball auch immer eine aufwendige Samichlaus-Show für die jungen Kicker.