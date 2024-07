Das bedeuten diese neuartigen Verkehrsmarkierungen

Seit einigen Wochen gibt es gelbe Punkte vor verschiedenen Kreuzungen in 30er-Zonen in der Stadt St.Gallen . Ihr Nutzen? Sie sollen Autofahrende aufmerksam machen und sie zum Abbremsen bewegen. Ob dies wirklich der Fall ist, darüber spalten sich die Geister. Fest steht jedoch, dass sie keinen rechtlichen Zweck haben.

Die gelben Punkte sind vor mehreren Kreuzungen in Tempo-30-Zonen wie dieser in der Stadt St.Gallen aufgetaucht und sollen die Aufmerksamkeit von Fahrern erhöhen.

Diese gelben Punkte haben kürzlich in St.Gallen für Verwirrung gesorgt.

Gossauer Punkte

Auch in Gossau gibt es gepunktete Strassenflächen. Anders als in der Stadt St.Gallen befinden sich diese aber nicht bei einer Kreuzung sondern auf und bei einem Kreisel. «Die markierten Punkte in Gossau dienen nur der Gestaltung und haben keinerlei verkehrstechnischen Zweck», sagt Michael Rüegg, Strassenkreisinspektor des Kantons St.Gallen, auf Anfrage.