Das Finale von The Voice of Switzerland wird «historisch»

Wie der Mehrheit der Menschen weltweit geht es auch den The Voice-Juroren: Auch sie müssen aktuell zuhause bleiben. Sie können keine Konzerte spielen und müssen den The Voice-Final am Montagabend vom Sofa aus schauen. «Ich verlasse das Haus nur noch zum Einkaufen», sagt Anna Rosinelli, die das Ostschweizer Talent Lorena aus Schwarzenbach in ihrem Team hat.